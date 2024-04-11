В ДТЭК сообщили о серьезных повреждениях на двух ТЭС

Утром 11 апреля во время массированного обстрела российские захватчики атаковали две теплоэлектростанции ДТЭК. Об этом информировала пресс-служба﻿ ДТЭК.

"Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших" , - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз, отметили энергетики