На Львівщині ракети та дрони атакували два енергооб'єкти – ОВА

Уночі 11 квітня під час масованого повітряного удару ракети та безпілотники атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив﻿ голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Йдеться про обʼєкти газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію – у Червоноградському.

"Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема" , – повідомив Козицький.

За його словами, усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.