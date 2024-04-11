На Львівщині ракети та дрони атакували два енергооб'єкти – ОВА
Уночі 11 квітня під час масованого повітряного удару ракети та безпілотники атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Йдеться про обʼєкти газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію – у Червоноградському.
"Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема", – повідомив Козицький.
За його словами, усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.