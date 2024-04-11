На Львовщине ракеты и дроны атаковали два энергообъекта – ОВА
Ночью 11 апреля во время массированного воздушного удара ракеты и беспилотники атаковали два объекта энергетической инфраструктуры во Львовской области.
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Речь идет об объектах газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанции – в Червоноградском.
"Начались пожары. Их оперативно потушили пожарные. Жертв и пострадавших нет", - сообщил Козицкий.
По его словам, все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.