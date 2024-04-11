На Львовщине ракеты и дроны атаковали два энергообъекта – ОВА

Ночью 11 апреля во время массированного воздушного удара ракеты и беспилотники атаковали два объекта энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Речь идет об объектах газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанции – в Червоноградском.

"Начались пожары. Их оперативно потушили пожарные. Жертв и пострадавших нет" , - сообщил Козицкий.

По его словам, все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.