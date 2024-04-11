Борель: Перемога РФ в Україні коштуватиме Європі дорожче у майбутньому

Європейський союз повинен підтримувати Україну стільки, скільки у цьому є потреба, оскільки перемога Росії у війні коштуватиме набагато дорожче у майбутньому. Про це на пленарному засіданні Європарламенту заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема він наголосив, що Україна вже отримала від Євросоюзу та країн – членів "достатньо велику суму" – 96 мільярдів євро. З них 31 мільярд, за словами дипломата - це військова підтримка.

"Хтось може сказати, що підтримувати Україну – дорого. Але якщо не надати їй допомоги, дозволивши впасти перед російською агресією, у майбутньому доведеться сплатити значно вищу ціну. І нам, і наступним поколінням, тому що Росія стане ще більшою загрозою для нашої безпеки і свободи" , – наголосив дипломат.

Голова дипломатії підкреслив, що ЄС мусить допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" та залучити для цього всі фінансові та військові можливості.