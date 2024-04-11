Борель: Перемога РФ в Україні коштуватиме Європі дорожче у майбутньому
Європейський союз повинен підтримувати Україну стільки, скільки у цьому є потреба, оскільки перемога Росії у війні коштуватиме набагато дорожче у майбутньому. Про це на пленарному засіданні Європарламенту заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема він наголосив, що Україна вже отримала від Євросоюзу та країн – членів "достатньо велику суму" – 96 мільярдів євро. З них 31 мільярд, за словами дипломата - це військова підтримка.
"Хтось може сказати, що підтримувати Україну – дорого. Але якщо не надати їй допомоги, дозволивши впасти перед російською агресією, у майбутньому доведеться сплатити значно вищу ціну. І нам, і наступним поколінням, тому що Росія стане ще більшою загрозою для нашої безпеки і свободи", – наголосив дипломат.
Голова дипломатії підкреслив, що ЄС мусить допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" та залучити для цього всі фінансові та військові можливості.
"Ми маємо допомагати Україні не лише тому, що це сусід, але й тому, що це один з найбільших партнерів ЄС та кандидат на вступ до блоку. І її незалежність, її суверенітет, її територіальна цілісність – це також частина нашої здатності продовжувати жити у свободі", – наголосив Боррель.