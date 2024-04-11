Боррель: Победа РФ в Украине обойдется Европе дороже в будущем

Европейский союз должен поддерживать Украину столько, сколько в этом есть потребность, поскольку победа России в войне обойдется гораздо дороже в будущем. Об этом на пленарном заседании Европарламента заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, он отметил, что Украина уже получила от Евросоюза и стран - членов "достаточно большую сумму" - 96 миллиардов евро. Из них 31 миллиард, по словам дипломата – это военная поддержка.

"Кто-то может сказать, что поддерживать Украину – дорого. Но если не оказать ей помощи, позволив пасть перед российской агрессией, в будущем придется заплатить значительно висшую цену. И нам, и следующим поколениям, потому что Россия станет еще большей угрозой для нашей безопасности и свободы" , – подчеркнул дипломат.

Глава дипломатии подчеркнул, что ЕС должен помогать Украине "столько, сколько потребуется" и привлечь для этого все финансовые и военные возможности.