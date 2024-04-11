Борис Джонсон закликав Трампа не допустити захоплення України Путіним

Експрезиденту США Дональду Трампу не вдасться «зробити Америку знову великою», якщо він допустить, щоб російський диктатор Володимир Путін захопив Україну, заявив колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Про це пише Telegraph, повідомляє Новое время.

Колишній прем'єр-міністр закликав республіканців у Конгресі, які застопорили пакет допомоги Києву на 60 мільярдів доларів, об'єднатися проти Росії, щоб зберегти за Америкою статус провідної наддержави світу.

Він додав, що цей крок утримає Китай від нападу на Тайвань, а також виступив на захист НАТО і обрушився на західні країни за умиротворення Путіна.

Джонсон також закликав дозволити Україні вступити в НАТО.

«Вирішення цієї проблеми — це безпека і стабільність, які приходять з упевненістю в тому, де знаходиться Україна і що являє собою Україна» , — сказав він.

Експрем'єр заявив, що Україна обрала бути вільною, незалежною європейською країною, орієнтованою на Захід, на ЄС, на НАТО.

«Якщо ви партія Рональда Рейгана, якщо ви хочете зробити Америку знову великою, то ви не починаєте нове президентство республіканців, що цілком може статися… з поступки перемоги Володимиру Путіну» , — сказав Джонсон.

За його словами, це було б катастрофою для Заходу і для Америки.