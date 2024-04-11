Борис Джонсон призвал Трампа не допустить захвата Украины Путиным

Экс-президенту США Дональду Трампу не удастся «сделать Америку снова великой», если он допустит, чтобы российский диктатор Владимир Путин захватил Украину, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон. Об этом пишет Telegraph, сообщает Новое время.

Бывший премьер-министр призвал республиканцев в Конгрессе, которые застопорили пакет помощи Киеву на 60 миллиардов долларов, объединиться против России, чтобы сохранить за Америкой статус ведущей сверхдержавы мира.

Он добавил, что этот шаг удержит Китай от нападения на Тайвань, а также выступил в защиту НАТО и обрушился на западные страны за умиротворение Путина.

Джонсон также призвал разрешить Украине вступить в НАТО.

«Решение этой проблемы — это безопасность и стабильность, которые приходят с уверенностью в том, где находится Украина и что представляет собой Украина» , — сказал он.

Экс-премьер заявил, что Украина выбрала быть свободной, независимой европейской страной, ориентированной на Запад, на ЕС, на НАТО.

«Если вы партия Рональда Рейгана, если вы хотите сделать Америку снова великой, то вы не начинаете новое президентство республиканцев — что вполне может произойти… с уступки победы Владимиру Путину» , — сказал Джонсон.

По его словам, это было бы катастрофой для Запада и для Америки.