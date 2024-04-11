Масована атака РФ: скільки ракет і "Шахедів" збила ППО

У ніч на 11 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами та безпілотниками. Основний напрямок обстрілів – Львівщина. Сили ППО збили 16 ракет та 39 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом росіяни застосували 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ);

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область РФ);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області РФ);

40 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 (запустили з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда в Криму);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої частини Запорізької області).

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.