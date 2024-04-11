Массированная атака РФ: сколько ракет и "Шахедов" сбила ПВО
В ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Основное направление обстрелов – Львовщина. Силы ПВО сбили 16 ракет и 39 "Шахедов".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
В общей сложности россияне применили 82 средства воздушного нападения:
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область РФ);
- 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К (район пусков – Тамбовская область РФ);
- 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области РФ);
- 40 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 (запустили из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда в Крыму);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области).
В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:
- 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.