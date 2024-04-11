США вважають "неминучими" удари Ірану по Ізраїлю найближчими днями – ЗМІ

Сполучені Штати та їхні союзники вважають, що великі удари ракетами або дронами з боку Ірану або його проксі по військових та урядових об'єктах в Ізраїлі є неминучими. Про це Bloomberg на умовах анонімності розповіли представники американської та ізраїльської розвідок, повідомляє Європейська правда.

За їхніми словами, потенційний напад, можливо, із застосуванням високоточних ракет, може відбутися найближчими днями.

Як зауважив один із співрозмовників агентства, виходячи з оцінок американської та ізраїльської розвідок, це скоріше питання "коли", а не "якщо".

У матеріалі йдеться, що західних союзників Ізраїлю попередили, що урядові та військові об'єкти Єврейської держави можуть стати мішенню з боку Ірану, але цивільні об'єкти не атакуватимуть.

За інформацією Bloomberg, представники США допомагають Ізраїлю в плануванні та обмінюються оцінками розвідки.

Водночас, Ізраїль повідомив союзникам, що чекає на цю атаку, перш ніж розпочати новий наземний наступ на позиції терористичного угруповання ХАМАС у Рафаху в Газі, хоча неясно, як скоро ця операція може розпочатися, йдеться в публікації.

За даними розвідки країн Заходу, зокрема США, удар з боку Ірану та його маріонеток може не обов'язково відбутися з півночі від Ізраїлю, де в Лівані діє проксі Тегерана – Хезболла.

Ізраїльські посадовці, зазначає агентство, погоджуються з думкою союзників, та публічно пригрозили Ірану, що якщо він вдарить по території Єврейської держави, вони вдарить по Ірану.

У середу Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї повторив обіцянку помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії, який, за його словами, рівнозначний нападу на іранську територію.

У той час як США підштовхують Ізраїль до припинення вогню в Газі, адміністрація президента Джо Байдена також дала зрозуміти, що готова підтримати близькосхідну державу в разі нападу з боку Ірану або його поплічників.

"Як я сказав прем'єру (Ізраїлю Біньяміну) Нетаньяху, що наша відданість безпеці Ізраїлю проти цих загроз з боку Ірану та його маріонеток є непорушною. Дозвольте мені повторити, непорушною", – зазначив американський лідер у середу.

Раніше ЗМІ вже повідомляли, що високопосадовці Сполучених Штатів вважають, що атака з боку Ірану є "неминучою", і цю думку поділяють їхні ізраїльські колеги.

Перед цим повідомляли, що Сполучені Штати підвищили рівень готовності у зв’язку з можливою відповіддю Ірану на удар по будівлі його консульства, в якому Тегеран звинуватив Ізраїль.

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок повітряного удару по будівлі іранського консульства у Дамаску загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції, серед яких двоє генералів. Тегеран покладає відповідальність на Ізраїль. США наголосили, що не причетні до цього.