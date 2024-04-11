США считают "неизбежными" удары Ирана по Израилю в ближайшие дни – СМИ

Соединенные Штаты и их союзники считают, что крупные удары ракетами или дронами со стороны Ирана или его прокси по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны. Об этом Bloomberg на условиях анонимности сообщили представители американской и израильской разведок, сообщает Европейская правда.

По их словам, потенциальное нападение, возможно, с применением высокоточных ракет, может произойти в ближайшие дни.

Как отметил один из собеседников агентства, исходя из оценок американской и израильской разведок, это скорее вопрос "когда", а не "если".

В материале говорится, что западных союзников Израиля предупредили, что правительственные и военные объекты Еврейского государства могут стать мишенью со стороны Ирана, но гражданские объекты не будут атаковать.

По информации Bloomberg, представители США помогают Израилю в планировании и обмениваются оценками разведки.

В то же время, Израиль сообщил союзникам, что ждет эту атаку, прежде чем начать новое наземное наступление на позиции террористической группировки ХАМАС в Рафахе в Газе, хотя неясно, как скоро эта операция может начаться, говорится в публикации.

По данным разведки стран Запада, в частности США, удар со стороны Ирана и его марионеток может не обязательно произойти с севера от Израиля, где в Ливане действует прокси Тегерана – Хезболла.

Израильские чиновники, отмечает агентство, соглашаются с мнением союзников, и публично пригрозили Ирану, что если он ударит по территории Еврейского государства, они ударят по Ирану.

В среду Верховный лидер Ирана Али Хаменеи повторил обещание отомстить Израилю за удар по консульству в Сирии, который, по его словам, равнозначен нападению на иранскую территорию.

В то время как США подталкивают Израиль к прекращению огня в Газе, администрация президента Джо Байдена также дала понять, что готова поддержать ближневосточное государство в случае нападения со стороны Ирана или его приспешников.

"Как я сказал премьеру (Израиля Биньямину) Нетаньяху, что наша приверженность безопасности Израиля против этих угроз со стороны Ирана и его марионеток является незыблемой. Позвольте мне повторить, нерушимой", – отметил американский лидер в среду.

Ранее СМИ уже сообщали, что высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов считают, что атака со стороны Ирана является "неизбежной", и это мнение разделяют их израильские коллеги.

Перед этим сообщалось, что Соединенные Штаты повысили уровень готовности в связи с возможным ответом Ирана на удар по зданию его консульства, в котором Тегеран обвинил Израиль.

Напомним, 1 апреля в результате воздушного удара по зданию иранского консульства в Дамаске погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции, среди которых двое генералов. Тегеран возлагает ответственность на Израиль. США подчеркнули, что не причастны к этому.