У ОК "Південь" озвучили ознаки підготовки РФ до масованої атаки по Україні
Напередодні кожної масованої ракетно-дронової атаки, Росія виводить на бойове чергування ракетоносій, заявила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк у четвер, 11 квітня, повідомляє Новое время.
За її словами, напередодні нової масованої ракетно-дронової атаки знов була активність у напрямку ракетоносіїв — підводний ракетоносій вийшов на бойове чергування.
«Це вже стала ознака, ми спостерігаємо це кожного разу, коли починається масована атака — на бойовому чергуванні з’являється ракетоносій. Станом на зараз ми не фіксували, що були пуски з моря, але сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян», — сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.