У ОК "Південь" озвучили ознаки підготовки РФ до масованої атаки по Україні

Напередодні кожної масованої ракетно-дронової атаки, Росія виводить на бойове чергування ракетоносій, заявила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк у четвер, 11 квітня, повідомляє Новое время.

За її словами, напередодні нової масованої ракетно-дронової атаки знов була активність у напрямку ракетоносіїв — підводний ракетоносій вийшов на бойове чергування.