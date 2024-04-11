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В ОК "Юг" озвучили признаки подготовки РФ к массированной атаке по Украине

В ОК "Юг" озвучили признаки подготовки РФ к массированной атаке по Украине
Фото: facebook.com/synegubov.oleg

Накануне каждой массированной ракетно-дроновой атаки, Россия выводит на боевое дежурство ракетоноситель. Об этом заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Новое время.

По ее словам, накануне новой массированной ракетно-дроновой атаки вновь была активность в направлении ракетоносителей — подводный ракетоноситель вышел на боевое дежурство.

«Это уже типичный признак, мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается массированная атака — на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на сейчас мы не фиксировали, что были пуски с моря, но сам факт такого выхода является характерным признаком тактики россиян», — сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

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