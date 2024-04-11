В ОК "Юг" озвучили признаки подготовки РФ к массированной атаке по Украине

Накануне каждой массированной ракетно-дроновой атаки, Россия выводит на боевое дежурство ракетоноситель. Об этом заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Новое время.

По ее словам, накануне новой массированной ракетно-дроновой атаки вновь была активность в направлении ракетоносителей — подводный ракетоноситель вышел на боевое дежурство.