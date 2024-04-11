ДБР та СБУ проводило обшуки у антикорупційного активіста в Харкові, мобілізованого до Нацгвардії
Державне бюро розслідувань та оперативники Служби безпеки України провели обшуки в керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха. У ДБР кажуть про розслідування зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців, повідомляє Українська правда.
"ДБР та оперативники СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який зараз є військовослужбовцем Нацгвардії. Маючи на руках ухвалу суду про проведення обшуків, вони з'явилися за місцем проживання ти вимагали надати відомості, пов'язані з проходженням військової служби", – повідомили в Харківському антикорупційному центрі.
Сам Булах повідомив, що за результатами обшуку в нього вилучили мобільний телефон. Активіст вважає ці слідчі дії політичним замовленням.
При цьому зазначає, що "бойову" зарплатню за місцем служби не отримував, та посвідчення учасника бойових дій не має.
У ДБР в коментарі виданню повідомили, що їхні працівники за матеріалами СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом можливих зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців.
У межах цього розслідування працівники Бюро з’ясовують можливе перевищення повноважень командуванням однієї з військових частин Нацгвардії, яка дислокується на Харківщині.
"10 квітня 2024 року ДБР та СБУ провели слідчі дії у вказаній військовій частині та за місцем проживання одного з фігурантів, який є представником антикорупційної громадської організації.
Зазначаємо, що кримінальне провадження жодним чином не стосується діяльності громадської організації. Під час обшуків речі, які стосуються діяльності ГО не вилучалися. ДБР наголошує, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в межах закону і будь-які спекуляції на такій темі не є доречними", – зазначили в ДБР.