ДБР та СБУ проводило обшуки у антикорупційного активіста в Харкові, мобілізованого до Нацгвардії

Державне бюро розслідувань та оперативники Служби безпеки України провели обшуки в керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха. У ДБР кажуть про розслідування зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців, повідомляє Українська правда.

"ДБР та оперативники СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який зараз є військовослужбовцем Нацгвардії. Маючи на руках ухвалу суду про проведення обшуків, вони з'явилися за місцем проживання ти вимагали надати відомості, пов'язані з проходженням військової служби" , – повідомили в Харківському антикорупційному центрі.

Сам Булах повідомив, що за результатами обшуку в нього вилучили мобільний телефон. Активіст вважає ці слідчі дії політичним замовленням.

При цьому зазначає, що "бойову" зарплатню за місцем служби не отримував, та посвідчення учасника бойових дій не має.

У ДБР в коментарі виданню повідомили, що їхні працівники за матеріалами СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом можливих зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців.

У межах цього розслідування працівники Бюро з’ясовують можливе перевищення повноважень командуванням однієї з військових частин Нацгвардії, яка дислокується на Харківщині.

"10 квітня 2024 року ДБР та СБУ провели слідчі дії у вказаній військовій частині та за місцем проживання одного з фігурантів, який є представником антикорупційної громадської організації.