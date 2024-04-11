ГБР и СБУ проводило обыски у антикоррупционного активиста в Харькове, мобилизованного в Нацгвардию

Государственное бюро расследований и оперативники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха. В ГБР говорят о расследовании злоупотреблений при зачислении на службу военнослужащих, сообщает Украинская правда.

"ГБР и оперативники СБУ пришли с обысками к руководителю Харьковского антикоррупционного центра Дмитрию Булаху, который сейчас является военнослужащим Нацгвардии. Имея на руках решение суда о проведении обысков, они явились по месту жительства и требовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы" , – заявили в Харьковском антикоррупционном центре. ﻿

Сам Булах сообщил, что по результатам обыска у него изъяли мобильный телефон. Активист считает эти следственные действия политическим заказом.

При этом отмечает, что "боевую" зарплату по месту службы не получал, и удостоверение участника боевых действий не имеет.

В ГБР изданию сообщили, что их сотрудники по материалам СБУ открыли уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при зачислении на службу военнослужащих.

В рамках этого расследования работники Бюро выясняют возможное превышение полномочий командованием одной из воинских частей Нацгвардии, которая дислоцируется на Харьковщине.

"10 апреля 2024 года ГБР и СБУ провели следственные действия в указанной воинской части и по месту жительства одного из фигурантов, который является представителем антикоррупционной общественной организации.