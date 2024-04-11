ГБР и СБУ проводило обыски у антикоррупционного активиста в Харькове, мобилизованного в Нацгвардию
Государственное бюро расследований и оперативники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха. В ГБР говорят о расследовании злоупотреблений при зачислении на службу военнослужащих, сообщает Украинская правда.
"ГБР и оперативники СБУ пришли с обысками к руководителю Харьковского антикоррупционного центра Дмитрию Булаху, который сейчас является военнослужащим Нацгвардии. Имея на руках решение суда о проведении обысков, они явились по месту жительства и требовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы", – заявили в Харьковском антикоррупционном центре.
Сам Булах сообщил, что по результатам обыска у него изъяли мобильный телефон. Активист считает эти следственные действия политическим заказом.
При этом отмечает, что "боевую" зарплату по месту службы не получал, и удостоверение участника боевых действий не имеет.
В ГБР изданию сообщили, что их сотрудники по материалам СБУ открыли уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при зачислении на службу военнослужащих.
В рамках этого расследования работники Бюро выясняют возможное превышение полномочий командованием одной из воинских частей Нацгвардии, которая дислоцируется на Харьковщине.
"10 апреля 2024 года ГБР и СБУ провели следственные действия в указанной воинской части и по месту жительства одного из фигурантов, который является представителем антикоррупционной общественной организации.
Отмечаем, что уголовное производство никоим образом не касается деятельности общественной организации. Во время обысков вещи, касающиеся деятельности ОО не изымались. ГБР отмечает, что все процессуальные действия происходят исключительно в рамках закона и любые спекуляции на такой теме не уместны", – сообщили в ГБР.