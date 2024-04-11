Канцлер Австрії: Війну можна завершити лише на переговорах з РФ

Канцлер Австрії Карл Негаммер переконаний в тому, що для того, щоб припинити війну в Україні, Росію необхідно посадити за стіл переговорів. Про це він заявив в інтерв'ю Zeit, повідомляє Європейська правда.

Очільник австрійського уряду зазначив, що війну в Україні можна закінчити лише через діалог з РФ, тому переговори з нею неминучі.

"Без Росії не може бути миру" , – наголосив Негаммер.

Канцлер також висловив занепокоєння тим, що ця війна має потенціал стати більш масштабною та неконтрольованою.

"Спочатку йшлося про підтримку боєприпасами, оборонним озброєнням. Потім було багато табу, які раптом перестали бути табу. Тож відправляють уже танки, а тепер винищувачі" , – додав він.

За його словами, після війни буде важливо знайти способи знову порозумітися один з одним. Втім, додав канцлер, мир також має підтримати український народ.

"Україна зазнала вторгнення, а це означає, що це може спрацювати лише за участю України" , – вказав Негаммер.

Раніше президент України Зеленський заявив, що Росія не буде присутня на інавгураційному Саміті миру у Швейцарії в червні, але розроблені там деталі "мирного плану" деякі "представники континентів" передадуть Москві.