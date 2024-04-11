Канцлер Австрии: Войну можно завершить только на переговорах с РФ

Канцлер Австрии Карл Нехаммер убежден, что для того, чтобы прекратить войну в Украине, Россию необходимо посадить за стол переговоров. Об этом он заявил в интервью Zeit, сообщает Европейская правда.

Глава австрийского правительства отметил, что войну в Украине можно закончить только через диалог с РФ, поэтому переговоры с ней неизбежны.

"Без России не может быть мира" , – подчеркнул Нехаммер.

Канцлер также выразил обеспокоенность тем, что эта война имеет потенциал стать более масштабной и неконтролируемой.

"Сначала речь шла о поддержке боеприпасами, оборонительным вооружением. Потом было много табу, которые вдруг перестали быть табу. Поэтому отправляют уже танки, а теперь истребители" , – добавил он.

По его словам, после войны будет важно найти способы снова найти взаимопонимание друг с другом. Впрочем, добавил канцлер, мир также должен поддержать украинский народ.

"Украина подверглась вторжению, а это означает, что это может сработать только с участием Украины" , – указал Нехаммер.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Россия не будет присутствовать на инаугурационном Саммите мира в Швейцарии в июне, но разработанные там детали "мирного плана" некоторые "представители континентов" передадут Москве.