США наклали обмеження проти компаній із РФ, Китаю та ОАЕ

США запровадили експортні обмеження щодо трьох компаній із Росії, шести з Китаю і двох з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).﻿ Про це йдеться у заяві Міністерства торгівлі США, повідомляє Економічна правда.

За словами уряду США, ці компанії могли "діяти всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів".

Зокрема під обмеженнями серед російських організацій опинилися:

"Аеросила", яке виробляє допоміжні силові установки, повітряні гвинти та силові перетворювачі для надзвукових літаків;

"Дельта-Аеро", серед видів діяльності якої - ремонт і технічне обслуговування літальних апаратів;

"ОДК-Стар", яке займається розробкою, виробництвом і сервісним обслуговуванням комплексних систем паливоживлення і управління газотурбінними двигунами.

У міністерстві підозрюють, що разом із китайською Shenzhen Jiasibo Technology вони "у складі мережі" могли закуповувати аерокосмічні компоненти, включно з компонентами подвійного призначення для застосування в БПЛА, для Іранської авіабудівної промислової компанії.

"Ці компоненти застосовуються для розробки і виробництва БПЛА серії Shahed, які використовувалися Іраном для нападу на нафтові танкери на Близькому Сході" , - йдеться в заяві.

Управління з контролю над іноземними активами Мін'юсту США (OFAC) внесло компанії "Дельта-Аеро", "Аеросила" та АТ "ОДК-Стар" до санкційного SDN-списку.

Реклама:

Ще одна компанія з Китаю - Jiangxi Xintuo Enterprise - могла підтримувати Збройні сили РФ, йдеться у заяві.

Китайські LINKZOL (Beijing) Technology і Xi'an Like Innovative Information Technology занесені до списку, оскільки їх підозрюю\ть їх у "придбанні товарів американського походження на підтримку зусиль Китаю з військової модернізації, зокрема на підтримку військової розвідки". Цю саму причину Мінторг США наводить, обґрунтовуючи введення обмежень проти Beijing Anwise Technology і SITONHOLY (Tianjin), що перебувають під управлінням Китаю.

Компанії з ОАЕ - Khalaj Trading LLC і Mahdi Khalaj Amirhosseini - могли брати участь в експорті та спробах експорту зі США до Ірану товарів, включених до списку комерційного контролю.