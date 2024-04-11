США наложили ограничения против компаний из РФ, Китая и ОАЭ

США ввели экспортные ограничения в отношении трех компаний из России, шести из Китая и двух из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).﻿ Об этом говорится в заявлении Министерства торговли США, сообщает Экономическая правда.

По словам правительства США, эти компании могли "действовать вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов".

В частности под ограничениями среди российских организаций оказались:

"Аэросила", которое производит вспомогательные силовые установки, воздушные винты и силовые преобразователи для сверхзвуковых самолетов;

"Дельта-Аэро", среди видов деятельности которой - ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов;

"ОДК-Стар", которое занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями.

В министерстве подозревают, что вместе с китайской Shenzhen Jiasibo Technology они "в составе сети" могли закупать аэрокосмические компоненты, включая компоненты двойного назначения для применения в БПЛА, для Иранской авиастроительной промышленной компании.

"Эти компоненты применяются для разработки и производства БПЛА серии Shahed, которые использовались Ираном для нападения на нефтяные танкеры на Ближнем Востоке" , - говорится в заявлении.

Управление по контролю над иностранными активами Минюста США (OFAC) внесло компании "Дельта-Аэро", "Аэросила" и АО "ОДК-Стар" в санкционный SDN-список.

Еще одна компания из Китая - Jiangxi Xintuo Enterprise - могла поддерживать Вооруженные силы РФ, говорится в заявлении.

Китайские LINKZOL (Beijing) Technology и Xi'an Like Innovative Information Technology занесены в список, поскольку их подозревают в "приобретении товаров американского происхождения в поддержку усилий Китая по военной модернизации, в частности в поддержку военной разведки". Эту же причину Минторг США приводит, обосновывая введение ограничений против Beijing Anwise Technology и SITONHOLY (Tianjin), находящихся под управлением Китая.

Компании из ОАЭ - Khalaj Trading LLC и Mahdi Khalaj Amirhosseini - могли участвовать в экспорте и попытках экспорта из США в Иран товаров, включенных в список коммерческого контроля.