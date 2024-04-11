Армія РФ поранила дві людини у Донецькій області

Внаслідок обстрілів російських окупантів на Донеччині за минулу добу, 10 квітня, є поранені мирні жителі. Про це йдеться у повідомленні глави ОВА Вадима Філашкіна.

"Росія вбиває цивільних! За 10 квітня росіяни поранили 2 мешканців Донецької області" , - йдеться у повідомленні.

Зокрема, росіяни поранили людей у Новоселівці Першій та Красногорівці.

Усього з початку вторгнення окупанти вбили в області 1910 людей, 4787 мирних жителів російські війська поранили. Загальна кількість жертв загарбників у Донецькій області вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.