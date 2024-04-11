Армия РФ ранила двух людей в Донецкой области

В результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области за минувшие сутки, 10 апреля, есть раненые мирные жители. Об этом говорится в сообщении главы ОВА Вадима Филашкина.

"Россия убивает гражданских! За 10 апреля россияне ранили 2 жителей Донецкой области" , - говорится в сообщении.

В частности, россияне ранили людей в Новоселовке Первой и Красногоровке.

Всего с начала вторжения оккупанты убили в области 1910 человек, 4787 мирных жителей российские войска ранили. Общее количество жертв захватчиков в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.