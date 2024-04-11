Посилення мобілізації підтримає ЗСУ, але вирішальною є допомога Заходу – ISW

Ухвалення Верховною Радою закону про посилення відповідальності за ухиляння від мобілізації, підтримає здатність Збройних сил поновлювати існуючі бригади. Однак вирішальним фактором нарощування бойової міці армії, стануть матеріальні засоби країн Заходу. Про це йдеться у на звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У звіті нагадали, що 10 квітня Верховна Рада розглянула й ухвалила положення проекту закону про мобілізацію в рамках постійних зусиль, спрямованих на підвищення стійкості мобілізації у довгостроковій перспективі.

Зокрема, в Інституті звернули увагу на зміни до Кримінального кодексу, що посилюють покарання за ухилення від мобілізації та положення Закону, що дозволяють мобілізовувати засудженних.

"Зусилля України зі створення більш стійкого мобілізаційного апарату, підтримають здатність Збройних сил поновлювати та реконструювати існуючі та створювати нові підрозділи. Однак, за оцінками ISW, надані Заходом матеріальні засоби, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць" , - йдеться у звіті ISW.

Закон про посилення мобілізації

25 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Однак 11 січня документ було відкликано через низку зауважень. 30 січня до парламенту внесли оновлений законопроєкт, який уже пройшов перше читання.

Опісля чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроєкту, які були подані нардепами. 9 квітня Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.