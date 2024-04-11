Усиление мобилизации поддержит ВСУ, но решающей является помощь Запада – ISW

Принятие Верховной Радой закона об усилении ответственности за уклонение от мобилизации, поддержит способность Вооруженных сил обновлять существующие бригады. Но решающим фактором наращивания боевой мощи армии, станут материальные средства стран Запада. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете напомнили, что 10 апреля Верховная Рада рассмотрела и приняла положения проекта закона о мобилизации в рамках постоянных усилий, направленных на повышение устойчивости мобилизации в долгосрочной перспективе.

В частности, в Институте обратили внимание на изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за уклонение от мобилизации и положения Закона, позволяющие мобилизовать осужденных.

"Усилия Украины по созданию более устойчивого мобилизационного аппарата, поддержат способность Вооруженных сил восстанавливать и возобновлять существующие и создавать новые подразделения. Однако, по оценкам ISW, предоставленные Западом материальные средства, остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь" , - говорится в отчете ISW.

Закон об усилении мобилизации

25 декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Однако 11 января документ был отозван из-за ряда замечаний. 30 января в парламент внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.

После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, которые были поданы нардепами. 9 апреля Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению.