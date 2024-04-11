Фінляндія закликала НАТО готувати армії та бути помірними у відносинах з РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб попередив інших лідерів країн НАТО про необхідність бути менш "войовничими" у своїй риториці проти РФ і замість цього готувати свої армії до потенційного конфлікту. Про це пише Financial Times, повідомляє Корреспондент.

Він заявив, що нещодавні публічні попередження про російську агресію за межами України відволікають європейські країни від того, на чому їм справді слід зосередитися: на негайній допомозі Києву та підготовці своїх збройних сил - хоча він і не вірить, що Москва нападе на країни НАТО до 2030 року.

"Мене трохи турбують ці доволі войовничі розмови про те, що Росія збирається випробувати на міцність Статтю 5, і що Європа - наступна на черзі. Думаю, нам слід до цього готуватися, але я вважаю це малоймовірним" , - зазначив Стубб.

Він наголосив, що підтримка Києва найближчими місяцями має першорядне значення, оскільки російський диктатор Володимир Путін "почувається дуже впевнено" і націлився на "вікно можливостей", щоб прорвати оборону України в період до вересня.