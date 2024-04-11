Финляндия призвала НАТО готовить армии и быть умеренными в отношениях с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб предупредил других лидеров стран НАТО о необходимости быть менее воинственными в своей риторике против РФ и вместо этого готовить свои армии к потенциальному конфликту. Об этом спишет Financial Times, сообщает Корреспондент.

Он заявил, что недавние публичные предупреждения о российской агрессии за пределами Украины отвлекают европейские страны от того, на чем им действительно следует сосредоточиться: на немедленной помощи Киеву и подготовке своих вооруженных сил - хотя он и не верит, что Москва нападет на страны НАТО до 2030 года.

"Меня немного беспокоят эти достаточно воинственные разговоры о том, что Россия собирается испытать на крепость Статью 5, и что Европа - следующая на очереди. Думаю, нам следует к этому готовиться, но я считаю это маловероятным" , - отметил Стубб.

Он подчеркнул, что поддержка Киева в ближайшие месяцы имеет первостепенное значение, поскольку российский диктатор Владимир Путин "чувствует себя очень уверенно" и нацелился на "окно возможностей", чтобы прорвать оборону Украины в период до сентября.