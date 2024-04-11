В Україні можуть запровадити нові статуси замість "обмежено придатного"
В Україні може з'явитися новий статус для військових і військовозобов’язаних, які підлягають мобілізації, але мають серйозні хвороби. Посилаючись на дані BBC, повідомляє Ділова столиця.
Так, у відповідь на запит BBC департамент охорони здоровʼя України повідомив, що запропоновані зміни до наказу передбачають п'ять статусів. А саме:
- непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
- непридатні з переоглядом через 6-12 місяців;
- тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія була і раніше);
- придатні;
- придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах.
У виданні додали, що Міноборони ще не розробило новий наказ №402 про ВЛК, тому медики наразі поки що не мають критеріїв, куди віднести обмежено придатного — до придатних чи непридатних. А
Вищевказану кваліфікацію можна поки розглядати як пропозицію, а не як зміни, оскільки що буде в оновленому наказі про ВЛК — поки невідомо.