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В Украине могут ввести новые статусы взамен "ограниченно пригодного"

В Украине могут ввести новые статусы взамен "ограниченно пригодного"
Фото: president.gov.ua

В Украине может появиться новый статус для военных и военнообязанных, подлежащих мобилизации, но имеющих серьезные болезни﻿. Ссылаясь на данные BBC, сообщает Деловая столица.

  • Так, в ответ на запрос BBC департамент здравоохранения Украины заявил, что предложенные изменения в приказ предусматривают пять статусов. А именно:
  • непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;
  • непригодные с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;
  • временно непригодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше);
  • годные;
  • годные к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

В издании добавили, что Минобороны еще не разработало новый приказ №402 о ВВК, поэтому медики пока не имеют критериев, куда отнести ограниченно годного — к годным или непригодным. А

Вышеуказанную квалификацию можно пока рассматривать как предложение, а не как изменения, поскольку, что будет в обновленном приказе о ВВК — пока неизвестно.

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