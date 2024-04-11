В Украине могут ввести новые статусы взамен "ограниченно пригодного"

В Украине может появиться новый статус для военных и военнообязанных, подлежащих мобилизации, но имеющих серьезные болезни﻿. Ссылаясь на данные BBC, сообщает Деловая столица.

Так, в ответ на запрос BBC департамент здравоохранения Украины заявил, что предложенные изменения в приказ предусматривают пять статусов. А именно:

непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;

непригодные с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;

временно непригодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше);

годные;

годные к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

В издании добавили, что Минобороны еще не разработало новый приказ №402 о ВВК, поэтому медики пока не имеют критериев, куда отнести ограниченно годного — к годным или непригодным. А

Вышеуказанную квалификацию можно пока рассматривать как предложение, а не как изменения, поскольку, что будет в обновленном приказе о ВВК — пока неизвестно.