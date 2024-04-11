В Украине могут ввести новые статусы взамен "ограниченно пригодного"
В Украине может появиться новый статус для военных и военнообязанных, подлежащих мобилизации, но имеющих серьезные болезни. Ссылаясь на данные BBC, сообщает Деловая столица.
- Так, в ответ на запрос BBC департамент здравоохранения Украины заявил, что предложенные изменения в приказ предусматривают пять статусов. А именно:
- непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;
- непригодные с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;
- временно непригодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше);
- годные;
- годные к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.
В издании добавили, что Минобороны еще не разработало новый приказ №402 о ВВК, поэтому медики пока не имеют критериев, куда отнести ограниченно годного — к годным или непригодным. А
Вышеуказанную квалификацию можно пока рассматривать как предложение, а не как изменения, поскольку, что будет в обновленном приказе о ВВК — пока неизвестно.