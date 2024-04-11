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Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію у другому читанні

Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію у другому читанні

Верховна Рада у четвер, 11 квітня, продовжила розгляд законопроєкту про мобілізацію і схвалила документ у другому читанні.

Про це повідомив﻿ народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

За документ проголосували 283 депутати.

Депутати підтримали правки комітету з нацбезпеки та оборони.

Зокрема, підтримали вилучення правки про демобілізацію – це підтримали 227 нардепів.

"Поки невідомо, чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером", – зазначає він.

Хто підтримав законопроєкт з фракцій

  • "Слуга народу" – 192;
  • "ЄС" – 0;
  • "Батьківщина" – 2; 
  • "Платформа за життя та мир" – 18; 
  • "Голос" – 16; 
  • "Відновлення" – 16; 
  • "За майбутнє" – 12; 
  • "Довіра" – 15; 
  • Позафракційні – 12.

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