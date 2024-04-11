Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію у другому читанні

Верховна Рада у четвер, 11 квітня, продовжила розгляд законопроєкту про мобілізацію і схвалила документ у другому читанні.

Про це повідомив﻿ народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

За документ проголосували 283 депутати.

Депутати підтримали правки комітету з нацбезпеки та оборони.

Зокрема, підтримали вилучення правки про демобілізацію – це підтримали 227 нардепів.

"Поки невідомо, чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером" , – зазначає він.

Хто підтримав законопроєкт з фракцій