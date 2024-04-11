Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію у другому читанні
Верховна Рада у четвер, 11 квітня, продовжила розгляд законопроєкту про мобілізацію і схвалила документ у другому читанні.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
За документ проголосували 283 депутати.
Депутати підтримали правки комітету з нацбезпеки та оборони.
Зокрема, підтримали вилучення правки про демобілізацію – це підтримали 227 нардепів.
"Поки невідомо, чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером", – зазначає він.
Хто підтримав законопроєкт з фракцій
- "Слуга народу" – 192;
- "ЄС" – 0;
- "Батьківщина" – 2;
- "Платформа за життя та мир" – 18;
- "Голос" – 16;
- "Відновлення" – 16;
- "За майбутнє" – 12;
- "Довіра" – 15;
- Позафракційні – 12.