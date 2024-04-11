Рада одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении
Верховная Рада в четверг, 11 апреля, продолжила рассмотрение законопроекта о мобилизации и одобрила документ во втором чтении.
Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
За документ проголосовали 283 депутата.
Депутаты поддержали поправки комитета по нацбезопасности и обороне.
В частности, поддержали изъятие правки о демобилизации – это поддержали 227 нардепов.
"Пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования спикером", – отмечает он.
Кто поддержал законопроект из фракций
- "Слуга народа" – 192;
- "ЕС" – 0;
- "Родина" – 2;
- "Платформа за жизнь и мир" – 18;
- "Голос" – 16;
- "Восстановление" – 16;
- "За будущее" – 12;
- "Доверие" – 15;
- Внефракционные – 12.