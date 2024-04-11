Рада одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении

Верховная Рада в четверг, 11 апреля, продолжила рассмотрение законопроекта о мобилизации и одобрила документ во втором чтении.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

За документ проголосовали 283 депутата.

Депутаты поддержали поправки комитета по нацбезопасности и обороне.

В частности, поддержали изъятие правки о демобилизации – это поддержали 227 нардепов.

"Пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования спикером" , – отмечает он.

Кто поддержал законопроект из фракций