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Рада одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении

Рада одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении
Фото: Верховная Рада Facebook

Верховная Рада в четверг, 11 апреля, продолжила рассмотрение законопроекта о мобилизации и одобрила документ во втором чтении.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

За документ проголосовали 283 депутата.

Депутаты поддержали поправки комитета по нацбезопасности и обороне.

В частности, поддержали изъятие правки о демобилизации – это поддержали 227 нардепов.

"Пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования спикером", – отмечает он.

Кто поддержал законопроект из фракций

  • "Слуга народа" – 192;
  • "ЕС" – 0;
  • "Родина" – 2;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 18;
  • "Голос" – 16;
  • "Восстановление" – 16;
  • "За будущее" – 12;
  • "Доверие" – 15;
  • Внефракционные – 12.

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