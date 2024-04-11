УПЦ МП зобов'язали звільнити храми у Переяславі та Кам'янці-Подільському

У середу, 10 квітня, Верховний Суд України зобов'язав Українську Православну Церкву звільнити та передати Михайлівську церкву у Переяславі Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав". З посиланням на заяву Міністерства культури та інформаційної політики, повідомляє Українська правда.

"Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає, Релігійна громада УПЦ Свято-Михайлівської парафії м. Переяслава має добровільно звільнити Михайлівську церкву та передати її у користування Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав". забезпечено у примусовому порядку у встановленому законодавством порядку" , - інформували у міністерстві.

Також Верховний Суд не задовольнити касаційну скаргу Релігійної громади УПЦ та зобов’язав її звільнити приміщення релігійних споруд у Кам’янець-Подільському.

"Верховний Суд повною мірою з’ясував всі обставини справи та прийняв законне та обґрунтоване рішення залишити касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін і: зобов’язав релігійну організацію Камʼянець-Подільської Свято-Миколаївської парафії Камʼянець-Подільської Єпархії УПЦ м. Камʼянець-Подільський, Хмельницької області, звільнити будівлю церкви та передати її Національному історико-архітектурному заповіднику "Камʼянець"" , - додали в Мінкульті.

14 липня 2024 року суд зобов'язав УПЦ МП звільнити та передати Здвиженську церкву в Карвасарах Національному заповіднику "Кам'янець" на Хмельниччині.