УПЦ МП обязали освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

В среду, 10 апреля, Верховный Суд Украины обязал Украинскую Православную Церковь освободить и передать Михайловскую церковь в Переяславе Национальному историко-этнографическому заповеднику "Переяслав". ﻿﻿Со ссылкой на заявление Министерства культуры и информационной политики, сообщает Украинская правда.

"Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит, Религиозная община УПЦ Свято-Михайловского прихода г. Переяслава должна добровольно освободить Михайловскую церковь и передать ее в пользование Национальному историко-этнографическому заповеднику "Переяслав". В случае невыполнения обязательств, исполнение решения Верховного Суда будет обеспечено в принудительном порядке в установленном законодательством порядке" , - информировали в министерстве.

Также Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу Религиозной общины УПЦ и обязал ее освободить помещения религиозных сооружений в Каменец-Подольском.

"Верховный Суд в полной мере выяснил все обстоятельства дела и принял законное и обоснованное решение оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций без изменений и: обязал религиозную организацию Каменец-Подольского Свято-Николаевского прихода Каменец-Подольской Епархии УПЦ г. Каменец-Подольский. Каменец-Подольский, Хмельницкой области, освободить здание церкви и передать его Национальному историко-архитектурному заповеднику "Каменец"" , - добавили в Минкульте.

14 июля 2024 года суд обязал УПЦ МП освободить и передать Здвиженскую церковь в Карвасарах Национальному заповеднику "Каменец" в Хмельницкой области.