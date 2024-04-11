Обстріли Київщини: влада Українки закликала зачинити вікна

Міський голова міста Українка Київської області Олександр Туренко після нічних обстрілів закликав жителів щільно зачинити вікна та зробити максимальні запаси води.

Про це він написав﻿ у Facebook.

Утім пізніше він прибрав заклик зачинити вікна зі свого допису.

"Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води! Обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне" , – зазначив він.

Зазначимо, в Українці розташована Трипільська ТЕС. У соцмережах публікують відео з наслідками влучання по енергооб'єкту. Офіційно влада не коментувала інформацію про влучання в ТЕС.