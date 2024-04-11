Обстрелы Киевщины: власти Украинки призвали закрыть окна
Мэр города Украинка Киевской области Александр Туренко после ночных обстрелов призвал жителей плотно закрыть окна и сделать максимальные запасы воды.
Об этом он написал в Facebook.
Впрочем, позже он убрал призыв закрыть окна из своего сообщения.
"Зарядите все устройства, сделайте максимальные запасы воды! Оба пункта несокрушимости в Украине работают круглосуточно. Есть все необходимое", – отметил он.
Отметим, в Украине находится Трипольская ТЭС. В соцсетях публикуют видео с последствиями попадания по энергообъекту. Официально власти не комментировали информацию о попадании в ТЭС.