Україна відкрила посольство в Конго

Україна офіційно відкрила посольство в Демократичній Республіці Конго﻿. Посилаючись на інформацію міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомляє Ділова столиця.

Посольство офіційно розпочало роботу 11 квітня. Воно розташоване в дипломатичному кварталі столиці Браззавіля. Очікується, що робота установи сприятиме активізації співпраці з конголезькими партнерами, зокрема у сферах торгівлі, сільського господарства, промисловості, енергетики, освіти та інформаційних технологій.

"Чому ця країна важлива для нас? Демократичну Республіку Конго називають "серцем Африки". Це друга за площею країна в Африці та 11-та у світі" , — зазначив міністр.

Кулеба нагадав, що Україна та Конго встановили дипломатичні відносини ще в 1999 році. У попередні кілька років співпраця активізувалася, у березні офіційно відкрилося Почесне консульство ДРК в Ужгороді.

Раніше український контингент брав участь в Місії ООН зі стабілізації в ДРК. Станом на початок повномасштабної війни там перебували понад 260 українських військовослужбовців.

"Наш найбільший контингент — 78% українських миротворців у світі на той час. Після початку повномасштабної агресії РФ Україна ухвалила рішення вивести контингенти з ДРК та інших країн" , — додав Кулеба.

Держави співпрацювали й у сфері освіти. У 2021-2022 роках 419 студентів з ДРК навчалися в Україні.

За словами Кулеби, ДРК була однією з небагатьох країн Підсахарської Африки, що проголосувала "за" резолюцію ГА ООН "Територіальна цілісність України" в березні 2014 року. Вона також проголосувала позитивно за 4 із 6 українських резолюцій Генеральної ассамблеї ООН після початку повномасштабної агресії РФ.