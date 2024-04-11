Україна відкрила посольство в Конго
Україна офіційно відкрила посольство в Демократичній Республіці Конго. Посилаючись на інформацію міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомляє Ділова столиця.
Посольство офіційно розпочало роботу 11 квітня. Воно розташоване в дипломатичному кварталі столиці Браззавіля. Очікується, що робота установи сприятиме активізації співпраці з конголезькими партнерами, зокрема у сферах торгівлі, сільського господарства, промисловості, енергетики, освіти та інформаційних технологій.
"Чому ця країна важлива для нас? Демократичну Республіку Конго називають "серцем Африки". Це друга за площею країна в Африці та 11-та у світі", — зазначив міністр.
Кулеба нагадав, що Україна та Конго встановили дипломатичні відносини ще в 1999 році. У попередні кілька років співпраця активізувалася, у березні офіційно відкрилося Почесне консульство ДРК в Ужгороді.
Раніше український контингент брав участь в Місії ООН зі стабілізації в ДРК. Станом на початок повномасштабної війни там перебували понад 260 українських військовослужбовців.
"Наш найбільший контингент — 78% українських миротворців у світі на той час. Після початку повномасштабної агресії РФ Україна ухвалила рішення вивести контингенти з ДРК та інших країн", — додав Кулеба.
Держави співпрацювали й у сфері освіти. У 2021-2022 роках 419 студентів з ДРК навчалися в Україні.
За словами Кулеби, ДРК була однією з небагатьох країн Підсахарської Африки, що проголосувала "за" резолюцію ГА ООН "Територіальна цілісність України" в березні 2014 року. Вона також проголосувала позитивно за 4 із 6 українських резолюцій Генеральної ассамблеї ООН після початку повномасштабної агресії РФ.