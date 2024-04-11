Украина открыла посольство в Конго

Украина официально открыла посольство в Демократической Республике Конго﻿. Ссылаясь на информацию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщает Деловая столица.

Посольство официально приступило к работе 11 апреля. Он расположен в дипломатическом квартале столицы Браззавиля. Ожидается, что работа учреждения будет способствовать активизации сотрудничества с конголезскими партнерами, в частности, в сферах торговли, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, образования и информационных технологий.

"Почему эта страна важна для нас? Демократическую Республику Конго называют "сердцем Африки". Это вторая по площади страна в Африке и 11-я в мире" , — отметил министр.

Кулеба напомнил, что Украина и Конго установили дипломатические отношения еще в 1999 году. В предыдущие несколько лет сотрудничество активизировалось, в марте официально открылось Почетное консульство ДРК в Ужгороде.

Ранее украинский контингент принимал участие в Миссии ООН по стабилизации в ДРК. По состоянию на начало полномасштабной войны там находилось более 260 украинских военнослужащих.

"Наш крупнейший контингент — 78% украинских миротворцев в мире в то время. После начала полномасштабной агрессии РФ Украина приняла решение вывести контингенты из ДРК и других стран" , — добавил Кулеба.

Государства сотрудничали и в сфере образования. В 2021-2022 годах 419 студентов из ДРК обучались в Украине.

По словам Кулебы, ДРК была одной из немногих стран Подсахарской Африки, проголосовавшей за резолюцию ГА ООН "Территориальная целостность Украины" в марте 2014 года. Она также проголосовала положительно за 4 из 6 украинских резолюций Генеральной ассамблеи ООН после начала полномасштабной агрессии РФ.