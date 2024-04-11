У ГУР розповіли про цілі російських масованих ударів

Росія навмисно обирає ціллю під час масованих атак цивільні об'єкти, щоб завдати якнайбільше руйнувань і "наздогнати" те, що не вдалося атакувати взимку, зокрема обстрілюючи енергооб'єкти. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За словами Юсова, про ймовірність таких комбінованих і масованих атак було відомо і про це говорилося публічно.

Він констатував, що мету Росії чітко видно – "удари завдаються саме по цивільних об'єктах, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури".

За його словами, навмисно ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень саме об'єктам цивільної інфраструктури й ускладнити життя мирних громадян та посилити гуманітарні проблеми в країні.

"Те, що вони не змогли з організаційних причин, не встигли зробити взимку, вони пробують наздогнати зараз стосовно знищення української енергетики" , – зазначив представник ГУР.

Він підкреслив, що все, що робить Росія, – це воєнні злочини й те, що бачить весь світ.