В ГУР рассказали о целях российских массированных ударов

Россия намеренно выбирает целью при массированных атаках гражданские объекты, чтобы нанести как можно больше разрушений и "догнать" то, что не удалось атаковать зимой, в частности обстреливая энергообъекты. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

По словам Юсова, о вероятности таких комбинированных и массированных атак было известно и об этом говорилось публично.

Он констатировал, что цель России четко видна – "удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре".

По его словам, намеренно ставка делается на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений именно объектам гражданской инфраструктуры и усложнить жизнь мирных граждан, усилить гуманитарные проблемы в стране.

"То, что они не смогли по организационным причинам, не успели сделать зимой, они пробуют догнать сейчас по уничтожению украинской энергетики ", – отметил представитель ГУР.

Он подчеркнул, все, что делает Россия, – это военные преступления и то, что видит весь мир.