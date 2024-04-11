В ГУР рассказали о целях российских массированных ударов
Россия намеренно выбирает целью при массированных атаках гражданские объекты, чтобы нанести как можно больше разрушений и "догнать" то, что не удалось атаковать зимой, в частности обстреливая энергообъекты. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.
По словам Юсова, о вероятности таких комбинированных и массированных атак было известно и об этом говорилось публично.
Он констатировал, что цель России четко видна – "удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре".
По его словам, намеренно ставка делается на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений именно объектам гражданской инфраструктуры и усложнить жизнь мирных граждан, усилить гуманитарные проблемы в стране.
"То, что они не смогли по организационным причинам, не успели сделать зимой, они пробуют догнать сейчас по уничтожению украинской энергетики", – отметил представитель ГУР.
Он подчеркнул, все, что делает Россия, – это военные преступления и то, что видит весь мир.
"И противодействие этим преступлениям тоже известно, украинское руководство говорит об этом на весь мир", – резюмировал он.