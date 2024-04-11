Зеленський прибув на переговори до Литви

У четвер, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі у саміті Тримор'я та для переговорів із главами держав-партнерів. Про це президент поінформував у Telegram.

Зеленський зазначив, що у нього заплановано важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої угоди з безпеки.

За його словами, пріоритетом зараз є зробити все для зміцнення протиповітряної оборони, забезпечення нагальних потреб українських бійців, а також консолідації міжнародної підтримки у подоланні російського терору.