Зеленский прибыл на переговоры в Литву

В четверг, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров. Об этом президент информировал в Telegram.

Зеленский отметил, что у него запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения по безопасности.

По его словам, приоритетом сейчас является сделать все для укрепления противовоздушной обороны, обеспечения насущных потребностей украинских бойцов, а также консолидации международной поддержки в преодолении российского террора.