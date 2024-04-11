Британське МЗС порадило своїм громадянам не їздити до Білорусі
Громадян Великої Британії закликали утриматися від поїздок до Білорусі. Посилаючись на інформацію Міністерства закордонних справ Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
"МЗС рекомендує відмовитися від будь-яких подорожей до Білорусі. Російські військові дії відбуваються у Білорусі. Існує ризик, що безпосередній конфлікт, пов’язаний із війною в Україні, може поширитися на Білорусь", — зазначили у МЗС.
Міністерство додає, що Британія має вкрай обмежену спроможність надавати своїм громадянам консульську допомогу на території Білорусі.
МЗС також не рекомендує відвідувати ще 7 країн:
- Іран;
- Росію;
- Судан;
- Ізраїль;
- Україну;
- Ліван;
- Палестинські території.