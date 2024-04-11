Британське МЗС порадило своїм громадянам не їздити до Білорусі

Громадян Великої Британії закликали утриматися від поїздок до Білорусі﻿. Посилаючись на інформацію Міністерства закордонних справ Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

"МЗС рекомендує відмовитися від будь-яких подорожей до Білорусі. Російські військові дії відбуваються у Білорусі. Існує ризик, що безпосередній конфлікт, пов’язаний із війною в Україні, може поширитися на Білорусь" , — зазначили у МЗС.

Міністерство додає, що Британія має вкрай обмежену спроможність надавати своїм громадянам консульську допомогу на території Білорусі.

МЗС також не рекомендує відвідувати ще 7 країн: