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Британский МИД посоветовал своим гражданам не ездить в Беларусь

Британский МИД посоветовал своим гражданам не ездить в Беларусь
Фото: User 699/wikimedia

Граждан Великобритании призвали воздержаться от поездок в Беларусь﻿. Ссылаясь на информацию Министерства иностранных дел Великобритании, сообщает Деловая столица.

"МИД рекомендует отказаться от каких-либо путешествий в Беларусь. Российские военные действия проводятся в Беларуси. Существует риск, что непосредственный конфликт, связанный с войной в Украине, может распространиться на Беларусь", — отметили в МИД.

Министерство добавляет, что у Великобритании крайне ограничена возможность оказывать своим гражданам консульскую помощь на территории Беларуси.

МИД также не рекомендует посещать еще 7 стран:

  • Иран;
  • Россию;
  • Судан;
  • Израиль;
  • Украину;
  • Ливан;
  • Палестинские территории.

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