Британский МИД посоветовал своим гражданам не ездить в Беларусь

Граждан Великобритании призвали воздержаться от поездок в Беларусь﻿. Ссылаясь на информацию Министерства иностранных дел Великобритании, сообщает Деловая столица.

"МИД рекомендует отказаться от каких-либо путешествий в Беларусь. Российские военные действия проводятся в Беларуси. Существует риск, что непосредственный конфликт, связанный с войной в Украине, может распространиться на Беларусь" , — отметили в МИД.

Министерство добавляет, что у Великобритании крайне ограничена возможность оказывать своим гражданам консульскую помощь на территории Беларуси.

МИД также не рекомендует посещать еще 7 стран: