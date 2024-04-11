Британский МИД посоветовал своим гражданам не ездить в Беларусь
Граждан Великобритании призвали воздержаться от поездок в Беларусь. Ссылаясь на информацию Министерства иностранных дел Великобритании, сообщает Деловая столица.
"МИД рекомендует отказаться от каких-либо путешествий в Беларусь. Российские военные действия проводятся в Беларуси. Существует риск, что непосредственный конфликт, связанный с войной в Украине, может распространиться на Беларусь", — отметили в МИД.
Министерство добавляет, что у Великобритании крайне ограничена возможность оказывать своим гражданам консульскую помощь на территории Беларуси.
МИД также не рекомендует посещать еще 7 стран:
- Иран;
- Россию;
- Судан;
- Израиль;
- Украину;
- Ливан;
- Палестинские территории.