Промисловість ФРН не оговтається завдяки енергетичній політиці Меркель – FT

Промисловість Німеччини навряд чи повністю одужає від енергетичної кризи, спричиненої війною в Україні через високі ціни на зріджений природний газ, що імпортується. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив голова енергетичної транснаціональної компанії RWE, повідомляє Новое время.

«Ціни на газ у континентальній Європі, особливо в Німеччині, зараз структурно вищі, тому що ми, зрештою, залежимо від імпорту СПГ» , — сказав він.

Німецька промисловість перебуває в невигідному становищі, додав він.

«Ви побачите деяке відновлення, але я думаю, що ми побачимо значне структурне руйнування попиту в енергоємних галузях» , — сказав Креббер.

Європейські ціни на газ впали на 90% порівняно з рекордними рівнями 2022 року. Однак вони вищі за середні докризові значення і, отже, майже на дві третини вищі, ніж за той самий період 2019 року.

Креббер вважає, що рішення колишньої канцлерки ФРН Ангели Меркель у 2011 році закрити АЕС без заміни палива іншим джерелом енергії, крім російського трубопровідного імпорту, було помилкою.