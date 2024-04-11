Промышленность ФРГ не оправится благодаря энергетической политике Меркель – FT

Промышленность Германии вряд ли полностью оправится от энергетического кризиса, вызванного войной на Украине из-за высоких цен на импортируемый сжиженный природный газ. Об этом в интервью Financial Times заявил глава энергетической транснациональной компании RWE, сообщает Новое время.

«Цены на газ в континентальной Европе, особенно в Германии, сейчас структурно выше, потому что мы, в конечном итоге, зависим от импорта СПГ» , — сказал он.

Немецкая промышленность находится в невыгодном положении, добавил он.

«Вы увидите некоторое восстановление, но я думаю, что мы увидим значительное структурное разрушение спроса в энергоемких отраслях» , — сказал Креббер.

Европейские цены на газ рухнули на 90% по сравнению с рекордными уровнями 2022 года. Однако они выше средних докризисных значений и, следовательно, почти на две трети выше, чем за тот же период в 2019 году.

Креббер считает, что решение бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2011 году закрыть АЭС без замены топлива другим источником энергии, кроме российского трубопроводного импорта, было ошибкой.