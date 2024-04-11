Кемерон закликав республіканців не вірити у фейки Путіна про Україну

Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час дводенного візиту до Вашингтона прокоментував ризик впливу російської пропаганди на республіканців у США, закликавши їх не вірити брехні російського диктатора Володимира Путіна про Україну. Про це пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

«Брехня поширюється по всьому світу, перш ніж правда встигає взути чоботи. Не слухайте брехню Путіна про Україну. Це вільна демократія, яка хоче бути незалежною суверенною країною, яка хоче бути нашим союзником і нашим другом, і ми повинні стояти поруч з нашими друзями, тому що світ буде спостерігати, якщо ми цього не зробимо» , — наголосив він.

Кемерон також закликав Конгрес США розглядати допомогу Україні як «інвестицію в американську безпеку», яка допоможе дати відсіч російським окупантам і стримати амбіції Путіна.

«Моє прохання до американських конгресменів полягає в тому, що це насправді інвестиції в американську безпеку… Дев’яносто відсотків того, що ви витратите, піде на створення робочих місць тут, в Америці, і ви можете зробити вирішальний внесок у те, щоб Україна знову стала на ноги, і переконати їх не допустити перемоги Путіна» , — сказав він.

Раніше повідомлялося, що під час свого візиту до США Кемерон зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом та намагався переконати його в необхідності підтримки України, але, ймовірно, ця спроба закінчилася невдачею. Крім того, главі дипломатії Британії так і не вдалося зустрітися з спікером Палати представників Майком Джонсоном.