Кэмерон призвал республиканцев не верить в фейки Путина об Украине

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, во время двухдневного визита в Вашингтон, прокомментировал риск влияния российской пропаганды на республиканцев в США, призвав их не верить лжи российского диктатора Владимира Путина об Украине. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Новое время.

«Ложь распространяется по всему миру, прежде чем правда успевает обуть сапоги. Не слушайте ложь Путина об Украине. Это свободная демократия, которая хочет быть независимой суверенной страной, которая хочет быть нашим союзником и нашим другом, и мы должны стоять рядом с нашими друзьями, потому что мир будет наблюдать, если мы этого не сделаем» , — подчеркнул он.

Кэмерон также призвал Конгресс США рассматривать помощь Украине как «инвестицию в американскую безопасность», которая поможет дать отпор российским оккупантам и сдержать амбиции Путина.

«Моя просьба к американским конгрессменам заключается в том, что это на самом деле инвестиции в американскую безопасность… Девяносто процентов того, что вы потратите, пойдет на создание рабочих мест здесь, в Америке, и вы можете сделать решающий вклад в то, чтобы Украина снова стала на ноги, и убедить их не допустить победы Путина» , — сказал он.

Ранее сообщалось, что во время своего визита в США Кэмерон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом и пытался убедить его в необходимости поддержки Украины, но, вероятно, эта попытка закончилась неудачей. Кроме того, главе дипломатии Британии так и не удалось встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.