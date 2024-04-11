В ISW оцінили ймовірність російського наступу на Харків

Російський наземний наступ на Харків в найближчому майбутньому малоймовірний, але зусилля РФ зі створення стратегічних резервів і перегрупування сил на полі бою можуть дозволити російським військам розпочати наступ на місто влітку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

На думку аналітиків, загроза російської наступальної операції на Харків або Суми, схоже, змушує українських військових перерозподіляти свої обмежені сили і засоби на будівництво оборонних укріплень у цих районах, а активна російська операція із захоплення цих міст лише ще більше посилить цю тенденцію.

"Російські війська здатні виділяти значні ресурси в надії досягти оперативно значущих проривів на обраних ними ділянках фронту і можуть використовувати частини фронту, які раніше були вразливими через перекидання української живої сили і матеріальних засобів" , - йдеться у звіті.

Як зазначає ISW, російські війська наразі зосередили значні ресурси поблизу Часового Яру та Авдіївки і продовжують повільне та виснажливе просування в цих районах, що значною мірою пов'язано з проблемами з українською живою силою та затримками з наданням допомоги з боку США та країн Заходу.

Аналітики вважають, що українські Збройні сили, швидше за все, не зможуть перехопити ініціативу на фронті і більш активно розподіляти свої ресурси, якщо не будуть продовжувати вирішувати свої кадрові проблеми і не отримають додаткової західної допомоги.

В ISW також зауважують, що наразі росіяни утримують ініціативу на полі бою, і здатність росіян проводити й наступальні операції практично на будь-якій ділянці фронту продовжуватиме виснажувати і без того обмежені ресурси України, незалежно від успіху будь-якої окремої операції з фактичного захоплення міста чи населеного пункту.