В ISW оценили вероятность российского наступления на Харьков

Российское наземное наступление на Харьков в ближайшем будущем маловероятно, но усилия РФ по созданию стратегических резервов и перегруппировке сил на поле боя могут позволить российским войскам начать наступление на город летом. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

По мнению аналитиков, угроза российской наступательной операции на Харьков или Сумы, похоже, вынуждает украинских военных перераспределять свои ограниченные силы и средства на строительство оборонительных укреплений в этих районах, а активная российская операция по захвату этих городов только еще больше усугубит эту тенденцию.

"Российские войска способны выделять значительные ресурсы в надежде достичь оперативно значимых прорывов на избранных ими участках фронта и могут использовать части фронта, которые раньше были уязвимы из-за опрокидывания украинской живой силы и материальных средств" , - говорится в отчете.

Как отмечает ISW, российские войска сосредоточили значительные ресурсы вблизи Временного Яра и Авдеевки и продолжают медленное и изнурительное продвижение в этих районах, что в значительной степени связано с проблемами с украинской живой силой и задержками с оказанием помощи со стороны США и стран Запада.

Аналитики считают, что украинские вооруженные силы, скорее всего, не смогут перехватить инициативу на фронте и более активно распределять свои ресурсы, если не будут продолжать решать свои кадровые проблемы и не получат дополнительной западной помощи.

В ISW также отмечают, что россияне удерживают инициативу на поле боя, и способность россиян проводить и наступательные операции практически на любом участке фронта будет продолжать истощать и без того ограниченные ресурсы Украины, независимо от успеха какой-либо отдельной операции по фактическому захвату города или населённого пункта.