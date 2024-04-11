Росіяни поскаржилися на атаку гірничо-збагачувального комбінату під Курськом

У Курській області атакували Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Новое время.

Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що ППО нібито збила три безпілотники.

Він зазначив, що внаслідок атаки БПЛА зазнали пошкоджень «кілька автомобілів» співробітників Михайлівського ГЗК. За його даними, постраждалих начебто немає.

Міністерство оборони Росії заявило про нібито знищення 12 безпілотників над шістьма областями країни. В атаці традиційно звинувачують Україну.

У відомстві кажуть, що над Курською та Тамбовською областями збили по три дрони, над Бєлгородською областю та Мордовією — по два, ще по одному — над Брянською та Липецькою областями.