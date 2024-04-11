Росияне пожаловались на атаку горно-обогатительного комбината под Курском

В Курской области был атакован Михайловский горно-обогатительный комбинат. Об этом пишут российские СМИ, сообщает Новое время.

Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что ПВО якобы сбила три беспилотника.

Он отметил, что в результате атаки БПЛА получили повреждения «несколько автомобилей» сотрудников Михайловского ГОКа. По его данным, пострадавших вроде бы нет.

Министерство обороны России заявило о якобы уничтожении 12 беспилотников над шестью областями страны. В атаке традиционно обвиняют Украину.

В ведомстве говорят, что над Курской и Тамбовской областями сбили по три дрона, над Белгородской областью и Мордовией — по два, еще по одному — над Брянской и Липецкой областями.