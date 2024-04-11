В "Укренерго" закликали обмежити споживання електрики у вечірні години

В "Укренерго" після масованих обстрілів закликали українців ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години, на які припадає найбільше споживання.

Про це йдеться﻿ в повідомленні компанії.

"У години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами" , – йдеться в повідомленні.

Наразі лише на Харківщині застосовують графіки аварійних відключень. В інших областях обмеження споживання для побутових споживачів не запроваджували.

Також продовжують діяти ліміти споживання для промисловості на Криворіжжі.