В "Укренерго" закликали обмежити споживання електрики у вечірні години
В "Укренерго" після масованих обстрілів закликали українців ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години, на які припадає найбільше споживання.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"У години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", – йдеться в повідомленні.
Наразі лише на Харківщині застосовують графіки аварійних відключень. В інших областях обмеження споживання для побутових споживачів не запроваджували.
Також продовжують діяти ліміти споживання для промисловості на Криворіжжі.